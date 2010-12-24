Янукович: шансів вступити до Митного союзу немає

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнає, що влада ніколи не знайде 300 голосів у Верховній Раді для ратифікації рішення про вступ держави до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”.

«Це, насамперед, якщо ухвалювати таке рішення, це означає, перед ратифікацією такої угоди – якщо вона навіть буде й підписана, наприклад – ми повинні внести зміни до Конституції. Як?», - зауважив Президент.

Тому, за його словами, «природно, повинно назбиратися 300 голосів у парламенті».

«Вивчення цього питання сьогодні – ми його вивчали у парламенті – не дає жодних шансів. Шансів – нуль зробити ці зміни до Конституції. Тобто ми 300 голосів ніколи не знайдемо», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 року набрав чинності Митний кодекс Митного союзу.

Наступна контрольна дата у заходах МС - 1 липня 2011 року. Цього дня митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.