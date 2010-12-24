Янукович: хто перший стільцем вдарив, хто другий

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що бійки у Верховній Раді, які ганьблять державу, необхідно припиняти.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”.

Говорячи про ситуацію в українському парламенті він вкотре наголосив, що «нам не вистачає рівня політичної культури».

При цьому глава держави висловив упевненість, що у ситуації, яка склалася, можна звинувачувати обидві сторони.

«Хто перший стільцем вдарив, хто другий… Я тут намагався розбиратися, обурювався. Я кажу: навіщо ви це зробили?..», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив: «на часі це припиняти».

«Я прихильник того, щоб ми у цьому питанні раз і на завжди поставили крапку, у парламенті. Яким способом це буде досягнуто? Або за рахунок, що у ході слідства будуть виявлені винні, і вони повинні відповісти за законом, або сторони, які протистоять одна одній, публічно принесуть один одному вибачення і скажуть, що такого ніколи більше не буде, доки ми працюватимемо. Мене влаштовують обидва варіанти», - сказав Президент.

При цьому глава держави наголосив, що «ганьбити країну не хочеться».

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Увечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійну залу.

П`ятьох депутатів з фракції “БЮТ-Батьківщина” - Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ і Юрія ГНАТКЕВИЧА - з травмами забрала “швидка допомога”.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій 16 грудня в сесійній залі Верховної Ради порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).