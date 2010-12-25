Янукович: декого потрібно буде в уряді замінити

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про можливість подальших кадрових рішень в урядових структурах, відповідальних за проведення податкової реформи.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”.

“Те, що ми під час реформ не гарантовані від помилок, - я до цього питання ставлюся природно”, - зазначив глава держави.

На уточнююче запитання, як бути з високопосадовцями, які цих помилок припускаються, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Я скажу так: думки такі були. І вони у мене сьогодні залишилися, що декого потрібно буде в уряді замінити у цьому блоці, що займався конкретно податковою реформою».

За словами Президента, «цю відповідальність вже відчули автори та виконавці податкової реформи: «і Податкова адміністрація, і Міністерство фінансів, і віце-прем’єр-міністр ТІГІПКО, і прем’єр-міністр АЗАРОВ».