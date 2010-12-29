Луценка тримають у камері з макіївським прокурором

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО перебуває в Лук’янівському СІЗО у тримісній камері, де утримуються ще два колишніх працівника правоохоронних органів – прокурор з Макіївки і працівник кадрового управління столичної міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з групою народних депутатів від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та «БЮТ-Батьківщина», які передали їй звернення із закликом посприяти звільненню Ю.ЛУЦЕНКА.

«Півтори години сьогодні на нарах з паном ЛУЦЕНКОМ я проводила особисто в камері й мала можливість спілкуватися. Це окремий блок. Він перебуває в камері ще з двома заарештованими. Один з них - прокурор з Макіївки, інший – Валентин БУРМАКА – працівник кадрового управління МВС у Києві», - сказала вона, зауваживши, що Ю.ЛУЦЕНКО займає нижнє ліжко.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, Ю.ЛУЦЕНКО поінформував її, що вважає свою справу виключно політичною.

Крім того, вона зазначила, екс-міністр також переконаний у тому, що його незаконно затримано і не обґрунтовано заарештовано, хоча він не має жодних претензій до судді, яка ухвалювала таке рішення.

Н.КАРПАЧОВА зауважила, що під час бесіди з екс-міністром запропонувала йому написати офіційну заяву про надання можливості разом з адвокатом бути присутнім у суді під час розгляду його апеляційної скарги стосовно арешту.

«На моє питання, хто замовив, він чесно сказав, що він не знає», - сказала Омбудсман.

Водночас, за її словами, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що якщо йому не вдасться знайти правди в Україні, то він звернеться до Європейського суду з прав людини.

Відповідаючи на питання щодо стану Ю.ЛУЦЕНКА, Н.КАРПАЧОВА сказала: «Стан здоровий. Тримається нормально. Настрій, як звичайно – з гумором, як у ЛУЦЕНКА, хто його знає, навіть два анекдоти розповів».

Також Н.КАРПАЧОВА повідомила, що звернула увагу на облаштування камери. «В камері достатньо освітлення. Свіже повітря. Телевізор там є. Вони дивляться програми», - сказала Омбудсман.

Крім того, за її словами, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що в ізоляторі СБУ були кращі умови і, незважаючи на незаконне затримання і утримування там, з огляду на статус екс-міністра, він має намір клопотати про переведення в ізолятор СБУ.

Також Н.КАРПАЧОВА повідомила, що сьогодні у Лук’янівському СІЗО вона також мала можливість поспілкуватися з колишнім міністром охорони навколишнього природного середовища Георгієм ФІЛІПЧУКОМ, колишнім першим заступником міністра оборони Валерієм ІВАЩЕНКОМ, але цього разу їй не вдалося поговорити з екс-головою Державної митної служби Анатолієм МАКАРЕНКОМ та колишнім першим заступником голови НАК «Нафтогаз України» Ігорем ДІДЕНКОМ, які перебували на слідчих діях, а також з колишнім першим заступником міністра юстиції Євгеном КОРНІЙЧУКОМ, який утримується в ізоляторі тимчасового тримання на Подолі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня у Києві бійцями спецпідрозділу СБУ “Альфа”.

Вчора, 27 грудня, Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід екс-міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Таким чином, суд задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА. Позиція прокуратури ґрунтувалася на тому, що обвинувачений не приходив до слідчого, тим самим грубо порушив вимоги, передбачені підпискою про невиїзд.

Згідно з рішенням суду Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

Сьогодні, 28 грудня, його перевели для подальшого утримання під вартою з установи СБУ до Лук’янівського слідчого ізолятора.