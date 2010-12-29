Кабмін призначив Клюєва, Тігіпка і Тихонова відповідальними

Кабінет міністрів України призначив відповідальними за організацію публічного обговорення планованих соціально-економічних реформ першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, віце-прем`єр-міністра – міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА і віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

Відповідне розпорядження №2311 від 15 грудня ц.р. розміщено на сайті уряду.

В рамках обговорення реформ центральні органи виконавчої влади повинні забезпечити проведення засідань круглих столів, громадських слухань, зустрічей з громадськістю, конференцій за участю фізичних осіб, зокрема підприємців, представників громадських організацій, профспілок і їх об`єднань, організацій роботодавців, юридичних осіб, науковців, експертів. Крім того, роз`яснення щодо реформ мають бути розміщені в засобах масової інформації та на веб-сайтах органів виконавчої влади.