Казахський парламент пропонує продовжити повноваження Назарбаєва

Парламент Казахстану пропонує внести поправки до Конституції країни, які дозволять продовжити повноваження чинного Президента Нурсултана НАЗАРБАЄВА до 2020 року.

Про це сьогодні, відкриваючи пленарне засідання мажилиса (нижня палата) парламенту Казахстану, повідомив її голова Урал МУХАМЕДЖАНОВ, передає ІТАР-ТАРС.

Він підкреслив, що "з питання продовження терміну повноважень Президента надійшли відповідні пропозиції від депутатів обох палат парламенту".

Вчора керівник ініціативної групи, ректор Семипалатинського державного університету імені Шакаріма Ерлан САДИКОВ оголосив про те, що на підтримку проведення референдуму про продовження повноважень Президента зібрано близько 150 тис. підписів.