ЄНП обурена зростанням в Україні тиску влади на опозицію

У Європейській народній партії обурені зростанням в Україні тиску з боку влади на опозицію.

Про це заявив Генеральний секретар ЄНП Антоніо Лопес-ІСТУРІС вчора у телефонній розмові з лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО.

"Ми обурені зростанням політично-вмотивованого тиску з боку влади на опозицію та Вас особисто, як її лідера. Це є неприпустимим», - наголосив генсек Європейської народної партії, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Він підкреслив, що “такі дії влади, на жаль, тільки віддаляють Україну від ЄС”.

“У цій складній ситуації ми повністю підтримуємо Вас”, - запевнив А.ЛОПЕС-ІСТУРІС лідера “Батьківщини”.

“Переслідування політичних опонентів суперечить усім європейським нормам та принципам", - підкреслив він.

Також генеральний секретар ЄНП запросив Ю.ТИМОШЕНКО у січні 2011 року відвідати Брюссель (Бельгія). "Ми запрошуємо Вас відвідати Брюссель у січні для зустрічі з провідними європейськими політиками та для координації спільних дій щодо підтримки демократії в Україні", - сказав А.ЛОПЕС-ІСТУРІС.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Європейській народній партії за солідарність та підтримку демократії в Україні.

Вона наголосила, що європейський вибір залишається головним пріоритетом для її політичної сили та більшості громадян України.

Як повідомлялося, Європейська народна партія (ЄНП) є найбільш впливовою політичною силою на європейському континенті. ЄНП об‘єднує 73 партії із 39 країн Європи, в тому числі партії канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, прем‘єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА та інші партії-партнери.