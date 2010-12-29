Азаров доручив міністрам забезпечити українцям свято

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністрам забезпечити громадянам належні умови для відзначення Нового року та Різдва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Міністерство інфраструктури повинно зробити все для того, щоб відпочинок наших людей у новорічні святкові дні не затьмарило погіршення роботи транспорту», - сказав Н.АЗАРОВ.

Крім того, він доручив МНС зробити все необхідне для того, щоб запобігти можливим виникненням надзвичайних ситуацій.

Н.АЗАРОВ також зазначив, що важливі завдання у новорічні свята стоять також перед Міністерством охорони здоров’я.

«Всі служби у святкові дні повинні працювати в режимі особливої уваги до наших громадян», - зазначив прем’єр-міністр.