Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття нардепів у ВР

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом побиття народних депутатів у сесійній залі Верховної Ради України 16 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я або незначну втрату працездатності), додали в ГПУ.

Кримінальну справу порушено на підставі отриманих висновків судово-медичних експертиз, і вона буде об’єднана в одне провадження з попередньою, яка була порушена за ст. 355 Кримінального кодексу України, поінформували в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Ввечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

П’ятьох “бютівців” Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ та Юрія ГНАТКЕВИЧА з травмами забрала “швидка допомога”.

18 грудня В.БОНДАРЕНКО, Є.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛИНЕЦЬ та Ю.ГНАТКЕВИЧ звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, які завдали їм фізичних ушкоджень під час блокування сесійної зали Верховної Ради 16 грудня.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій 16 грудня в сесійній залі Верховної Ради порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).