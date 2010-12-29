Екс-чиновник Тимошенко на умови в СІЗО не скаржиться

Колишній перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК заявляє, що умови його утримання в слідчому ізоляторі відповідають закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КОРНІЙЧУК повідомив сьогодні після допиту в Генпрокуратурі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про умови його утримання.

«Все нормально, в рамках закону», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Колишній заступник міністра юстиції був доставлений до Генеральної прокуратури в наручниках у супроводі двох співробітників.

На момент виходу Є.КОРНІЙЧУКА з Генпрокуратури прихильники Блоку Юлії Тимошенко кричали «Ганьба владі».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА.

У прес-службі ГПУ повідомили, що справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня й поміщено до Подільського ізолятора тимчасового утримання.

Разом із тим Печерський районний суд Києва відмовив Генпрокуратурі України в обранні запобіжного заходу у вигляді арешту до двох місяців для Є.КОРНІЙЧУКА, продовживши йому термін затримання з трьох до 10 діб.