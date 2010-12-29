Тимошенко тримають у ГПУ вже чотири години

Допит лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Головному управлінні Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ триває вже понад чотири години.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО та журналісти, як і раніше, чекають на її вихід з допиту, який розпочався після 12.00.