Тимошенко тримають у ГПУ вже чотири години

16:26, 29 грудня 2010
Політика
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Прихильники і журналісти чекають...

Допит лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Головному управлінні Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ триває вже понад чотири години.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО та журналісти, як і раніше, чекають на її вихід з допиту, який розпочався після 12.00.

 

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