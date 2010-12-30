Оргкомітет Майдану-2 в повному складі йде до міліції

Завтра о 12.00 представники оргкомітету Майдану-2 (штаб лідера громадянського руху “Спільна справа” Олександра ДАНИЛЮКА) у повному складі з`являться до слідчого управління ГУ МВС в м.Києві (вул.Володимирська, 15, вхід з боку пам`ятника княгині Ользі).

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху “Спільна справа”, вони вважають, що масові репресії, які розпочалися щодо учасників акції протесту, мають виключно політичний характер і проводяться з метою деморалізувати активну частину суспільства, здатну до самоорганізації та акцій громадянської непокори.

Активісти переконані, що під час Майдану-2 вони реалізовували своє конституційне право на свободу мирних зібрань і не вчиняли при цьому жодних правопорушень. Вони готові зустрітися з представниками слідства і надати усі необхідні пояснення.

Брифінг для преси розпочнеться об 11.50.

Як повідомляв УНІАН, двом учасникам акції протесту підприємців на Майдані Незалежності проти Податкового кодексу судами обрано запобіжні заходу у вигляді арешту та підписки про невиїзд.

Як зазначили в київській міліції, обоє затриманих обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених статтями 194 (навмисне пошкодження чужого майна) та 293 (грубе групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.