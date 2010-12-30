Організатори Податкового майдану самі прийшли в міліцію

Сьогодні декілька організаторів акції протесту проти Податкового кодексу добровільно прийшли до слідчого управління ГУ МВС в м.Києві, щоб дати покази у рамках обвинувачення учасників акції у перекритті вулиць і пошкодження майна столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам перед входом до будівлі главку міліції заявив головний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК.

«Нас не викликали, ми робимо крок на випередження і ми прийшли самі, щоб показати слідчим, що ми не переховуємось», - сказав він.

При цьому, коментуючи обвинувачення та обрання міри запобіжного заходу окремим учасникам заходу, О.ДАНИЛЮК наголосив: «Єдина мета влади – пересадити організаторів акції для того, щоб унеможливити проведення Майдану-2, який запланований на 22 січня».

Також О.ДАНИЛЮК відкинув обвинувачення з боку міліції в тому, що учасники акції щось пошкодили під час її проведення, зокрема, на Майдані Незалежності.

«Ми не вважаємо, що ми щось пошкодили. Намети на Майдані ставили народні депутати, і це є їхнє майно», - зазначив він, наголосивши, що переслідування учасників акції носить суто політичний характер.

У свою чергу, начальник Центру громадських зв’язків столичної міліції Володимир ПОЛІЩУК сказав, що він проведе цих осіб як до слідчих, так і, в разі необхідності, до начальника слідчого управління.

Також В.ПОЛІЩУК зауважив, що у рамках розслідування кримінальної справи, яку порушено за статтями 194 та 293 Кримінального кодексу, відбуваються слідчі дії, призначено низку експертиз, зокрема, щодо відповідності суми збитків у 212 тис. грн., яку окреслило комунальне підприємство «Київблагоустрій» за пошкодження гранітної плитки на Майдані Незалежності внаслідок встановлення наметів.

Водночас начальник ЦГЗ зауважив: «Звичайно, будуть викликати всіх людей, які були причетні до перекриття вулиць, пошкодження майна, і в разі необхідності та за доведеністю вини окремих осіб та за рішенням судів їм будуть обиратися міри запобіжного заходу».

Як повідомляв УНІАН, двом учасникам акції протесту підприємців на Майдані Незалежності проти Податкового кодексу судами обрано запобіжні заходу у вигляді арешту та підписки про невиїзд.

Як зазначили у київській міліції, обоє затриманих обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених статтями 194 (навмисне пошкодження чужого майна) та 293 (грубе групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.