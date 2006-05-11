Шахтарі заявляють, що вони ”не вівці, і не стадо”

Незалежна профспілка гірників Донбасу (НПГД) висловлює недовіру керівництву вищих державних структур України й заявляє про готовність очолити будь-яку акцію протесту людей праці.

Про це йдеться у "Відкритому листі владі", направленому від імені НПГД Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем`єр-міністру Юрію ЄХАНУРОВУ та міністру вугільної промисловості Віктору ТОПОЛОВУ. Лист підписано головою НПГД Миколою ВОЛИНКОМ.

Як повідомили в прес-службі НПГД, у листі заявляється, що в Україні "йде тотальне знищення вугільних підприємств".

"В умовах тотального підвищення цін на все й вся йде тотальне знищення вугільних підприємств: ми маємо парадоксальне заморожування закупівельних цін на вугілля в умовах інфляції й придбання вугілля за кордоном. Таку ситуацію можна оцінити лише як планомірно продуману й таку, що розвивається за чиїмсь сценарієм, активно підтримуваним владними колами", - йдеться в листі.

НПГД також обвинувачує владу в "непідвищенні заробітної платні шахтарям". "Керівників вугільних об`єднань міністерські структури закликають підвищувати заробітну платню працівникам, "використовуючи свої резерви". Але резервів немає, вони давно вимиті нестабільністю політики й економіки в Україні", - підкреслюють автори листа.

НПГД висловлює недовіру керівництву вищих державних структур України із словами "ми не вівці й не стадо, ми – народ України, хай принижений і ображений, але все ще гордий і не зламаний!!!".

На закінчення листа НПГД підкреслює, що у неї "немає вибору" й попереджає керівництво країни, що "відповідальність перед своїм народом, перед нащадками несете лише ви".