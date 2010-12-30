Допит Тимошенко: Генпрокуратура йде на рекорд

Допит лідера партії "Батьківщина", колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в Головному управлінні Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ триває вже 6 години.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО прийшла на допит зі своїм адвокатом Богданом ФЕРЕНЦОМ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 29 грудня, допит Ю.ТИМОШЕНКО тривав майже 6 годин. Після допиту екс-прем`єр заявила про незаконність процесуальних дій, які здійснював під час допиту слідчий, через відсутність її адвоката. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в той час її захисник знаходився на судовому засіданні, захищаючи іншу людину. "У будь-якій країні може бути таке, і тоді переносять допит і дають можливість бути з захисником. Мене сьогодні позбавили права бути із захисником. Я не могла вийти і не брати участь в тому абсурді, який був тільки що протягом шести годин", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО після 6-годинного допиту в ГПУ 29 грудня.

Довідка УНІАН. Богдан ФЕРЕНЦ з 1997 по 2003 рік працював в органах прокуратури, зокрема, прокурором Тернопільської та Львівської областей. Він також працював першим заступником генерального прокурора, а в 1997-1998 роках виконував обов`язки Генерального прокурора України.