Львівщина відзначатиме 102-річчя Степана Бандери

1 січня 2011 року Львівщина вшановуватиме пам’ять голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери з нагоди 102-ї річниці від дня народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода», розпорядження про проведення відповідних заходів підписав голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ.

З гідно з розпорядженням, управління з питань гуманітарної політики обласної ради спільно з головним управлінням з питань внутрішньої політики, національностей та релігій облдержадміністрації мають підготувати і провести 1 січня 2011 року урочистий захід зі вшанування 102-ї річниці від дня народження С.Бандери.

Також у розпорядженні рекомендується головам районних рад, міським головам міст обласного значення підготувати проведення урочистих заходів на вшанування 102-ї річниці від дня народження С.Бандери, а також взяти участь в урочистому заході, який проводитиме Львівська обласна рада 1 січня 2011 року в місті Львові, а Львівській обласній державній адміністрації рекомендовано дати доручення відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації для підготовки та проведення 1 січня 2011 року та впродовж 2011 року заходів вшанування 102-ї річниці від дня народження С.Бандери.