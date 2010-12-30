Тимошенко досі не залишала приміщення Генпрокуратури

Лідер партії "Батьківщина", колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО досі не залишала будівлю Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти та прихильники чекають на вулиці виходу Ю.ТИМОШЕНКО.

Жодної інформації про те, що відбувається — триває допит Ю.ТИМОШЕНКО або вона, можливо, знайомиться з якимись документами — невідомо.

Як повідомила журналістам прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, екс-прем’єр декілька разів протягом дня подавала клопотання з проханням перенести допит на інший день, однак усі ці клопотання слідчими були відхилені.

На даний момент Ю.ТИМОШЕНКО продовжує перебувати в приміщенні Генпрокуратури.

Біля приміщення генпрокуратури перебуває близько десятка прихильників БЮТ, які очікують на вихід Ю.ТИМОШЕНКО і періодично скандують «Юля!».

Як повідомляв УНІАН, з 12 год. дня Ю.ТИМОШЕНКО перебуває на допиті у приміщенні прокуратури.