Тимошенко досі не залишала приміщення Генпрокуратури
Пішла дев`ята година перебування в ГПУ
Лідер партії "Батьківщина", колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО досі не залишала будівлю Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.
Як передає кореспондент УНІАН, журналісти та прихильники чекають на вулиці виходу Ю.ТИМОШЕНКО.
Жодної інформації про те, що відбувається — триває допит Ю.ТИМОШЕНКО або вона, можливо, знайомиться з якимись документами — невідомо.
Як повідомила журналістам прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, екс-прем’єр декілька разів протягом дня подавала клопотання з проханням перенести допит на інший день, однак усі ці клопотання слідчими були відхилені.
На даний момент Ю.ТИМОШЕНКО продовжує перебувати в приміщенні Генпрокуратури.
Біля приміщення генпрокуратури перебуває близько десятка прихильників БЮТ, які очікують на вихід Ю.ТИМОШЕНКО і періодично скандують «Юля!».
Як повідомляв УНІАН, з 12 год. дня Ю.ТИМОШЕНКО перебуває на допиті у приміщенні прокуратури.