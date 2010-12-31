Скаргу Луценка на арешт суд розгляне вже наступного року

Апеляційний суд Києва 4 січня має розглянути скаргу адвоката Ігоря ФОМІНА на рішення Печерського районного суду столиці про зміну запобіжного заходу колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на тримання під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна самооборона», судове засідання має розпочатися об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку у Києві.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи щодо отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.