Азаров дав кілька мільйонів, щоб Тимошенко отримала ще одну справу?

Кабмін виділив 3,5 мільйони гривень зі стабфонду бюджету на оплату МНС позову до британської компанії "Legal Business Consultants Ltd".

Уряд уповноважив заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій Андрія Бондаренка на підписання договору з міжнародними експертами про надання юридичних послуг у справі.

МНС 12 жовтня подало позов до британського Високого суду правосуддя проти британської компанії Legal Business Consultants Ltd., звинувачуючи її в участі в міжнародній корупційній схемі із закупівлі міністерством зношених машин за завищеними цінами.

Як зазначалось у повідомленні юридичної компанії Akin Gump Strauss Hauer and Feld, яку найняв український уряд, Legal Business Consultants та інші учасники схеми мали відносини власності та інші зв`язки з колишніми представниками українського уряду.

Згідно з даними МНС, урядом Тимошенко було закуплено 27 медичних автомобілів за завищеною ціною.

Як заявив у жовтні керівник КРУ Андрєєв, автомобілі, які були придбані МНС за завищеними цінами, до того вже кілька років використовувалися Україні.

Українська правда