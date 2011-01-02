Азаров дав кілька мільйонів, щоб Тимошенко отримала ще одну справу?

11:23, 02 січня 2011
Політика
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МНС судитиметься з британцями

Кабмін виділив 3,5 мільйони гривень зі стабфонду бюджету на оплату МНС позову до британської компанії "Legal Business Consultants Ltd".

Уряд уповноважив заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій Андрія Бондаренка  на підписання договору з міжнародними експертами про надання юридичних послуг у справі.

МНС 12 жовтня подало позов до британського Високого суду правосуддя проти британської компанії Legal Business Consultants Ltd., звинувачуючи її в участі в міжнародній корупційній схемі із закупівлі міністерством зношених машин за завищеними цінами.

Як зазначалось у повідомленні юридичної компанії Akin Gump Strauss Hauer and Feld, яку найняв український уряд, Legal Business Consultants та інші учасники схеми мали відносини власності та інші зв`язки з колишніми представниками українського уряду.

Згідно з даними МНС, урядом Тимошенко було закуплено 27 медичних автомобілів за завищеною ціною.

Як заявив у жовтні керівник КРУ Андрєєв, автомобілі, які були придбані МНС за завищеними цінами, до того вже кілька років використовувалися Україні.

Українська правда

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