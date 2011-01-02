У Києві «Свобода» провела марш на честь Бандери

У Києві 1 січня столична міська організація Всеукраїнського об`єднання "Свобода" провела смолоскипний марш на честь 102-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Свободи", марш, в якому взяли участь близько 2 тисяч осіб, розпочався біля пам`ятника Тарасу Шевченку в парку Шевченка. Учасники акції колоною пройшли центральними вулицями міста до Майдану Незалежності, де відбувся святковий мітинг. Виступаючи на ньому, заступник голови ВО «Свобода» Андрій МОХНИК сказав: «Українська нація - і мертві, і живі, і ненарожденні – вічна. І наша українська перемога неминуча. Тому що у нас були такі славні попередники як С.Бандера, як Іван Мазепа... Ім’я С.Бандери дає нам віру та сили, щоби боротися за те, аби бути серйозними гравцями на геополітичному полі".

За словами А.МОХНИКА, "сьогодні наш обов’язок виборювати українську самостійну соборну державу – Україну, за яку боровся і поклав своє життя С.Бандера, за яку боролися сотні тисяч бандерівців, за яку сьогодні стоїмо ми".