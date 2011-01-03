"Свобода": підірвати пам'ятник Сталіну могли самі комуністи

Керівник Запорізької організації ВО "Свобода" Віталій ПОДЛОБНИКОВ, якого затримували в новорічну ніч у зв`язку з вибухом пам`ятника Сталіну в Запоріжжі, стверджує, що вибух могли організувати самі представники Комуністичної партії України.

Відповідну заяву В.ПОДЛОБНИКОВ зробив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

"Комуністи могли висадити в повітря пам’ятник Сталіну самі, аби скандальною ситуацією підняти свій рейтинг і позбутися пам`ятника, утримання якого вимагає великих витрат, зокрема на охорону" - заявив В.ПОДЛОБНИКОВ.

Представники Запорізької організації, які брали участь у прес-конференції, ВО "Свобода" також зазначили, що не мають стосунку до вибуху пам`ятника Сталіну на території запорізького обкому Компартії і вважають, що стали жертвами провокації.

"За вибух запорізького пам`ятника Сталіну взяла на себе відповідальність нікому не відома націоналістична організація "Рух перше січня", і повідомила про це в одному з інтернет-ресурсів. Такої організації ми не знаємо, і вважаємо, що під її іменем діють якісь сили, яким вигідно виставити українських націоналістів у непривабливому світлі", - заявив помічник керівника запорізькій організації ВО "Свободи" Віктор БАРАНЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня 2010 р. у Запоріжжі було встановлено перший за час незалежності України пам`ятник Сталіну.

Цей пам`ятник Й.Сталіну у військовій формі із Зіркою Героя, відкрили біля будівлі Запорізького обкому КПУ в Жовтневому районі Запоріжжя, під гімн СРСР. Рішення про його встановлення на початку 2010 р. прийняв Запорізький обком КПУ (згідно з офіційними даними керівництва обкому - на прохання ветеранів ВВВ). Після заяви про це ряд політичних сил заявили про неприпустимість втілення даного рішення в життя і наміри не допустити встановлення пам`ятника, а комуністи заявили про організацію збройної охорони майстерні, де створювався пам`ятник та його охорону після встановлення в Запоріжжі - на території обкому КПУ (міська влада Запоріжжя землю під пам`ятник Й.Сталіну не виділяла, де-юре силумінова скульптура - об`єкт малої архітектурної форми).

У день відкриття пам`ятника - 5 травня 2010 р. ВО "Свобода" організувала в Запоріжжі марш протесту, проти "відкриття на запорізькій землі пам`ятника тиранові, з вини якого загинули мільйони українців, і проти дій міської влади, яка допустила вакханалію комуністів". Мітингувальники також заявили, що добиватимуться знесення пам`ятника.