Тігіпко уточнив, скільки ще триватимуть непопулярні реформи

Непопулярні реформи в Україні можуть продовжуватися ще 3-5 місяців.

Про це заявив віце-прем`єр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко в ефірі 5 каналу.

"Як на мене, це ще три-пять місяців і воно закриється для нас на певний час, тому що непопулярні, якісь речі і тому що вибори 2012 року вже призведуть нашу політичну логіку до іншого", - заявив він.

Зокрема, за словами Тігіпка, через "4-6 місяців необхідно буде відкоректувати деякі моменти" нового податкового законодавства.

"В основному це буде вже якийсь такий позитив, для того щоб покращити ситуацію для бізнесу в першу чергу", - уточнив він.

Українська правда