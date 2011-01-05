Азаров розказав, що є магнітом для інвестицій

У 2011 році інфраструктурні проекти повинні розвиватися вищими темпами, ніж торік. Як повідомляє урядовий портал, таке завдання прем`єр-міністр України Микола Азаров поставив перед віце-прем’єр-міністром – міністром інфраструктури Борисом Колесніковим сьогодні під час засідання Кабміну.

За словами прем`єра, планомірний розвиток інфраструктури важливо забезпечити з точки зору розвитку внутрішнього ринку: "Власне, це супутній модернізації промисловості процес. Розвинена інфраструктура – магніт для інвестицій. Тому інфраструктурні проекти, які ми почали реалізовувати минулого року, повинні отримати логічне продовження і завершення. Причому завдання полягає у тому, щоб розвиток цих проектів у 2011 році відбувався вищими темпами, ніж торік".

Зокрема, Микола Азаров зазначив, що поточного року уряд повинен в основному завершити всі проекти, які забезпечать проведення Євро-2012, розпочати реалізацію нових проектів, створити серйозну основу для створення інфраструктурних об’єктів у наступні роки.

"За лічені роки наші автошляхи, розв’язки, залізниці, вокзали, аеропорти мають набути цілком європейського вигляду і бути, безумовно, європейської якості", - заявив глава уряду.

У контексті розвитку інфраструктурних проектів Микола Азаров наголосив на необхідності відновлювати вітчизняну галузь будівництва. За його словами, минулого року уряду вдалося переламати негативну тенденцію у будівельному комплексі. "Зараз необхідно прискорити відновлення темпів будівельних робіт. Потрібно не тільки «закрити» питання недобудов і довгобудів, а й закласти надійну основу для будівництва – в першу чергу житла, лікарень, шкіл, дитячих садків, тобто, соціальної інфраструктури, яка забезпечить нормальні умови життя і роботи нашим людям. Будівництво - це ще один визначальний сектор внутрішнього ринку, який разом з інфраструктурою є каталізатором інвестиційних процесів і росту суміжних галузей", - заявив прем`єр і додав, що за прискорення темпів роботи цього сектору особисто відповідає віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор Тихонов.