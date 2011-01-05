Тарасюк: Росія під виглядом компенсації за ЧФ цементує свої позиції у Криму

Лідер Народного руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК заявляє, що компенсаційні кошти, які виплачуються Росією Севастополю за перебування Чорноморського флоту РФ на території України, йдуть виключно на підтримку російської гуманітарної і соціальної політики в місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, про це він сказав, коментуючи заяву голови Севастопольської міської ради Юрія ДОЙНИКОВА щодо невчасної виплати Росією місту компенсаційних коштів за перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що у 2010 році робив депутатський запит до МЗС щодо того, куди витрачаються кошти, отримані як компенсація за перебування ЧФ РФ на території України. “Виявилося, що Росія під виглядом компенсації фактично цементує власні позиції у місті», - сказав лідер НРУ.

Зокрема, за словами Б.ТАРАСЮКА, згідно з інформацією, яка надійшла у відповідь від МЗС, за відповідні гроші функціонує філіал Московського державного університету та 4 філіали інших ВНЗ РФ, побудовано російськомовну школу і російськомовні дитячі садочки, збудовано житлові будинки для моряків ЧФ РФ, утримується музей Чорноморського флоту, театр ім. Лавреньова, відремонтовано Будинок офіцерів флоту, Матроський клуб, пам’ятник Затопленим кораблям.

«Тепер очевидно, куди в минулому році були витрачені 25,8 млн. грн., наданих Севастополю російською стороною. Якби навіть була надана повна сума у розмірі 38 млн., то ми розуміємо, яким чином ці кошти були б освоєнні», – зауважив народний депутат. Більш того, ці гроші освоєні під безпосереднім контролем російської сторони, додав Б.ТАРАСЮК.

Водночас лідер НРУ зауважив, що, враховуючи вищезгадану ситуацію, є дуже дивною поведінка російської сторони з невчасними виплатами місту таких невеликих компенсаційних коштів за перебування Чорноморського флоту Росії на території України. «Хоча Росія отримала за безцінь у користування фонди, дорогу кримську землю, та й ще користується у повній мірі інфраструктурою Севастополя, вона не хоче вкладати в це місто необхідні кошти. Замість неї бюджет Севастополя змушений субсидуватися Україною для покриття відповідних витрат міста», – сказав Б.ТАРАСЮК.

Наприклад, цього року Севастополь вимагає, щоб субвенція з держбюджету України за перебування Чорноморського флоту Росії становила не 117,2 млн. грн. на рік, а як мінімум 214 млн. грн., зазначив депутат.

Як повідомлялося, голова Севастопольської міськради Ю.ДОЙНИКОВ розкритикував Росію за невчасну виплату місту компенсаційних коштів за перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

За його словами, в 2010 році із 38 млн. грн., які російська сторона мала виплатити Севастополю на соціально-економічний розвиток, місто отримало лише 25,8 млн.

Ю.ДОЙНИКОВ поскаржився, що з цієї причини не вдалося до кінця року здати низку об`єктів, наприклад, виконати заплановані роботи на газовому дюкері, побудувати школу в Козачій бухті, реконструювати деякі лікарняні відділення.

***Російська Федерація щороку виплачує Україні 97,7 млн. доларів за перебування Чорноморського флоту на українській території.