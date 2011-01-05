Суд заборонив висловлювати недовіру Януковичу

Заплановані на сьогодні у Чернівцях збори ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо недовіри Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, а також вимоги проведення навесні виборів до Верховної Ради фактично не відбулися.

Як передає кореспондент УНІАН, організовував їх "Комітет підприємців Буковини" за підтримки Чернівецької облорганізації ВО «Свобода». На акцію прийшли кілька десятків осіб, яким активісти «Свободи» пояснили, що акція не відбудеться, і лише роздали листівки зі своїми вимогами.

Напередодні окружний Адміністративний суд виніс рішення, яким задовольнив позов виконкому Чернівецької міської ради, заборонивши Комітету підприємців Буковини проводити збори ініціативної групи щодо всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про недовіру Президенту В.ЯНУКОВИЧУ та вимоги проведення виборів до Верховної Ради навесні 2011 року.

Члени ініціативної групи Комітету підприємців Буковини говорять про особливу зацікавленість фіскальних та правоохоронних органів їхньою підприємницькою діяльністю. Вони вважають, що після таких рішень «не дивним буде заборона суду, наприклад, на дихання в громадських місцях».

Як повідомив кореспондентові УНІАН депутат Чернівецької обласної ради від ВО «Свобода», член Комітету підприємців Буковини Віталій МЕЛЬНИЧУК, звертаючи увагу на обставини довкола проведення зборів щодо референдуму, місцева влада «вкрай побоюється» будь-яких активних дій громадськості, оскільки відчуває, що невдоволеність діями центральної влади, через допущені «народні хвилювання» на місцях, може «суттєво перекроїти теперішній кадровий розклад в Чернівцях та на Буковині».

За його словами, представникам різних державних органів, в тому числі суду, «напевно, була дана вказівка заборонити проведення зборів та здійснювати максимальний тиск на активістів. «Перешкоджаючи проведенню законних зборів по референдуму, влада вкотре продемонструвала свою антинародну сутність», - додав він.

В.МЕЛЬНИЧУК сказав, що Комітет підприємців Буковини далі координуватиме свою діяльність з відповідними центральними організаціями, створеними на захист приватних підприємців, в тому числі в частині своїх політичних вимог.

Довідка УНІАН. Згідно із ст.16 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менше 200 осіб, які мають підписатися під вимогами ініціювати референдум. Для ініціювання всеукраїнського референдуму потрібно зібрати підписи 3 млн. громадян України. Процедура імпічменту (відставки) Президента України в українському законодавстві взагалі не виписана.