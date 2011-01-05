Луценко може оскаржити свій арешт у Страсбурзькому суді

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ігор Фомин не виключає, що ухвала апеляційного суду міста Києва, який в середу залишив Луценка під вартою, буде оскаржена в Європейському суді з прав людини.

Апеляційний суд Києва в середу залишив Луценка під вартою, відмовившись задовольнити клопотання захисту про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі.

"У нас не буде вже можливості у цій справі в правовому полі оскаржити. Ми будемо, можливо, звертатися до Європейського суду з прав людини, але це ще не узгоджене рішення", - наводить слова Фоміна, сказані журналістам після судового засідання, РІА "Новости". Він також заявив, що позицію захисту "в суді не слухали і не хотіли чути".