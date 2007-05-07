Політологи висувають різні версії, чому Партія регіонів погодилась на проведення дострокових парламентських виборів.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що 4 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО досягнув домовленості з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про проведення в країні дострокових парламентських виборів.

У зв’язку з цим «Центр досліджень політичних цінностей» звернувся до політичних експертів з питанням: «Чому Партія регіонів погодилась на дострокові вибори?».

Так, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Партія регіонів не мала конструктивної ініціативи виходу з кризи, тому В.ЯНУКОВИЧ погодився на дострокові вибори. “Вони бачили лише дві моделі поведінки: підвищити градус протистояння з невідомими наслідками, без впевненості в своїх силах або погодитись на дострокові вибори, а потім торгуватись про терміни проведення виборів. З цих двох альтернатив прем’єр обрав другу. Але це помилковий вибір і самі альтернативи помилкові”, - сказав експерт.

У свою чергу, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що поки зарано говорити про причини досягнення домовленості між Президентом і прем’єром. За його словами, „до кінця ми зрозуміємо ситуацію лише після того, як будемо знати зміст секретних переговорів, які відбувались. А такі переговори мали місце”.

К.БОНДАРЕНКО зазначив, що аргументи розв’язання кризи поки що залишаються невідомими. На його думку, це могли бути “переговори частини донецьких політиків із Віктором ЮЩЕНКОМ, позиція США чи інших зовнішніх сил, якась інформація, яка могла схвилювати обидві сторони, домовленість про те, що після парламентських виборів «Наша Україна» і Партія регіонів сформують спільну коаліцію і т.д. Може бути багато здогадок, але це лише здогадки. В будь-якому випадку якийсь із цих аргументів існував. Який саме говорити поки що важко”.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ припускає, що коаліція погодилась піти на компроміс, бо у глави держави є ресурси для проведення виборів без Партії регіонів. „З боку Віктора ЯНУКОВИЧА це був вимушений компроміс, а зі сторони Віктора ЮЩЕНКА – це був нав’язаний консенсус. Президент фактично нав’язав парламентсько-урядовій коаліції сценарій, хоча поки що не політичний календар дострокових виборів до парламенту. По-друге, Партія регіонів погодилась на компроміс у зв’язку з тим, що ціна питання – ціна неучасті, блокування, саботажу виборів на багато вища, ніж ціна вимушеної участі у достроковій виборчій кампанії”, - вважає В.КАРАСЬОВ.

На його думку, “Віктор Федорович зрозумів, що у Президента є ресурси, політичні можливості, воля для того, щоб за будь-яку ціну провести дострокові вибори, і вони б відбулися без участі Партії регіонів. Таким чином, Партія регіонів ризикувала б залишитися не тільки поза парламентом, а і поза великою політичною грою взагалі. Тим більше, що у Партії регіонів є достатні політичні, фінансові, електоральні можливості для того, щоб повторити свій успіх 2006 року і претендувати на формування коаліції і пост прем’єр-міністра”.

Експерт також вважає, що прем’єр також погодився і тому, що в переговорах не зовсім точно прозвучала дата самих дострокових виборів.

У свою чергу, президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ погодився на проведення дострокових виборів, зважаючи на зацікавленість великого бізнесу у стабільності ситуації в Україні. „Партія регіонів – партія, котра представляє інтереси великого бізнесу. Для великого бізнесу і взагалі для всього бізнесу дуже погано наявність політичної нестабільності. Бізнесові кола, в першу чергу, прийняли рішення піти на компроміс з Президентом. А Партія регіонів, як представник бізнесових інтересів, безумовно повинна була цю волю виконати”, - сказав М.МИХАЛЬЧЕНКО.

За його словам, Європі і усьому світу також непотрібна дестабілізація в Україні.