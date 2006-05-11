”Помаранчеві” заблокують підготовку до парламентської сесії

Перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК вважає, що «Наша Україна», БЮТ і соціалісти хочуть визначити дату відкриття сесії і потім заблокувати роботу підготовчої групи, щоб не демонструвати відсутність єдності в їх рядах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав в інтерв’ю журналістам після чергового засідання підготовчої депутатської групи.

За його словами, три засідання підготовчої групи продемонстрували істинний стан речей з помаранчевою коаліцією. Він звернув увагу на те, що ці три політичні сили не можуть домовитись між собою щодо кандидатури голови підготовчої групи, хоча мають контрольний пакет голосів. «Якщо не можуть вирішити цього питання 17 осіб, то 243 - вирішити буде не легше», - сказав він, маючи на увазі вже обрання голови ВР.

Він ще раз підкреслив те, що вони (йдеться про “Нашу Україну”, БЮТ та СПУ – УНІАН) не підтримують запропоновану кандидатуру від Партії регіонів і комуністів і не пропонують свою кандидатуру, свідчить, що у них не має єдності.

А.МАРТИНЮК прогнозує, що не буде названо кандидатуру і до наступного засідання у понеділок.

«Їх, мабуть, цікавить дата проведення сесії з однією метою, щоб потім проігнорувати подальші засідання підготовчої групи, бо не має єдності, а вони не хочуть цього показувати», - сказав А.МАРТИНЮК.

Разом з тим він висловив переконання, що сесія обов’язково відбудеться у визначений Конституцією термін, але він вважає, що нічого не відбудеться, якщо це станеться і пізніше. «В Конституції ми не завжди писали все мудро, а тут, думаю, записали мудро – записали, що сесія повинна відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів і крапка. А якщо не відбудеться, нічого не сказано. Не має права ні парламент сам себе розпустити, ні Президент… Санкції не передбачені. Але я переконаний, що їх і не потрібно буде застосовувати», - наголосив А.МАРТИНЮК.

Нагадаємо, 4 травня підготовча депутатська група Верховної Ради розпочала засідання, присвячене організації проведення першої сесії ВР 5-го скликання.

До робочої групи з підготовки першої сесії новообраної ВР увійшов 31 депутат.

Сьогодні, 11 травня, депутатська група взяла перерву до понеділка до 11.00.

Як повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на засіданні підготовчої депутатської групи було затверджено положення про роботу групи.

Цей документ вимагає, щоб наступним питанням розглядалось питання обрання голови робочої групи, зазначив він.

Комуністи та представники Партії регіонів запропонували кандидатуру Адама МАРТИНЮКА. За неї проголосувало 14 депутатів – представників вище названих політичних сил. Інша частина («Наша Україна», СПУ, БЮТ – 17 членів групи - УНІАН) не підтримала і не запропонувала свою кандидатуру, зазначив спікер.