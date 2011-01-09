Активісти «податкового Майдану» прийдуть під вікна Януковича

17 січня у Києві відбудеться акція протесту з вимогою закриття кримінальних справ щодо активістів "податкового Майдану", повідомив координатор акцій проти Податкового кодексу Олександр Данилюк.

"Ця акція конкретно стосується "Майдану-2", і всі, хто вважає, що потрібно закрити кримінальні справи, можуть приєднатися до неї. Це не закрита акція – на неї можуть прийти всі бажаючі", - сказав Данилюк.

Захід відбудеться на вулиці Банковій у Києві, де розташована адміністрація президента Віктора Януковича.

Данилюк повідомив, що кримінальні справи були порушені проти 8 учасників акції, з них 2 зараз перебувають у слідчому ізоляторі.

"Це звичайні учасники акції протесту, які були свідомо обрані для того, щоб пересвідчитися, що не буде ніякої реакції з боку організаторів. Але ми не будемо це залишати так просто, і ми будемо вимагати припинення переслідування", - підкреслив він.

"Будемо вимагати, щоб закрили всі ці кримінальні справи, і щоб всіх, хто зараз в ізоляторі (мається на увазі, з учасників акцій протесту проти Податкового кодексу), відпустили. Не було ніяких протиправних дій, тому люди не повинні перебувати у слідчому ізоляторі", - додав Данилюк.

Нагадаємо, з 22 листопада підприємці оголосили безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу, який міг сильно позначитися на малому і середньому бізнесі. Тоді в центрі Києва на Майдані Незалежності було розбито наметове містечко, де майже два тижні жили активісти.

Та після прийняття Податкового кодексу в новій редакції з урахуванням поправок президента, які трохи спрощують тиск на представників бізнесу, наметове містечко було демонтовано, а акцію протесту розігнано.

ТСН