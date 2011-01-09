Андрухович вважає Януковича «пародією на Путіна»

«З політичної точки зору, Україна сьогодні не є європейської країною, - заявив Юрій Андрухович у інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Rundschau. – Ми знову десь у Євразії. Перспективи погані. Можновладці повторюють мантру про європейську інтеграцію, але в реальності вони роблять дещо зовсім інше». Івано-франківський письменник радить Європейському Союзу «скористатися риторикою правлячої групи, щоб здійснювати тиск» і «поводитися з Україною як з Білоруссю».

На запитання, чи є президент Янукович українським Путіним, який «стабілізує Україну» за прикладом Росії, Андрухович відповів: «Путін елегантний, хитрий, спортивний, сексапільний. Янукович – це пародія на Путіна. Але він хоче скопіювати ідеї вертикалі влади та так званої суверенної демократії. Свобода слова існує як і в Росії лише в інтернеті, юстиція повністю втратила самостійність».

Зміни, що сталися за рік після приходу до влади в Україні Януковича, Андрухович загалом оцінив песимістично: «Я очікував режиму а-ля Кучма, але сталося гірше. Янукович та його соратники не мають зв’язку з Україною. Країна для них – лише інструмент, щоб ставати ще багатшими та впливовими… Я побоююся, що Україна на шляху до failed state (держави, що не відбулася), яка більше не може виконувати свої функції».

«Єдина надія, - підсумовує письменник Андрухович в інтерв’ю Frankfurter Rundschau, - полягає в тому, що для можновладців залишається важливою західна перспектива. У них банківські рахунки на Заході й вони хочуть проводити відпустки на Сардинії. Саме на це треба тиснути».

Німецька хвиля