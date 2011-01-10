Комуністи просять Януковича заборонити «Свободу»

Кіровоградський міський комітет Компартії України звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою заборонити діяльність партій і організацій націоналістичного спрямування, в тому числі ВО «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву поширила прес-служба обласного комітету КПУ.

Зокрема, комуністи Кіровограда, учасники Великої Вітчизняної війни у своєму зверненні висловлюють обурення фактом підриву пам’ятника Сталіну в Запоріжжі, а також відсутністю належної реакції з боку влади.

«Вседозволеність, як відомо, народжує нові, більш тяжкі злочини. Це варварське пошкодження пам`ятника В.І. Леніну в Києві, знущання над пам`яттю воїнів, полеглих в роки війни, осквернення меморіалів та обелісків на їхню честь у західних областях України, підпали офісів Комуністичної партії в Полтаві, Львові, Запоріжжі”, - заявляють комуністи.

У зверненні до В.ЯНУКОВИЧА вони зазначили, що “голосували за Вас на минулих президентських виборах з надією, що Ви не допустите націонал-екстремізму і фашизації Україні. Тому сьогодні ми вимагаємо від Президента України забезпечити всебічне розслідування правоохоронними органами Запоріжжя злочину і кримінального покарання винних».