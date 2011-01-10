Литвин переконаний, що виборів у 2011 р. не буде

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламентських виборів у 2011 році не буде.

Про це він сказав у інтерв’ю 5-му каналу.

За його словами 2011 рік – це “тільки четвертий рік повноважень ВР, а ця ВР обиралася на 5 років”.

“А якщо комусь дуже кортить чи сверблячка велика... завести представників олігархів у ВР для того, щоб потім використовувати Україну як дійну корову, то треба сказати їм – цього не буде, вже досить!”, – сказав він.

“Там, де можна протистояти, я буду цьому протистояти”, – заявив В.ЛИТВИН, додавши, що для нього як голови ВР “більш важливе питання – як не допустити спалахів протистояння” у 2011 році у ВР.

При цьому він висловив сподівання, що у парламенті не буде повтору подій 2010 року, оскільки “всі навчені минулими уроками”, і має бути розуміння, що “рано чи пізно постане питання про відповідальність”.

Також, на думку В.ЛИТВИНА, “людям глибоко плювати на те, будуть парламентські вибори, чи ні, – вони хочуть життя”. “І я хочу, щоб в країні у 2011 році було життя. І для цього рву серце, душу і здоров’я: для того, щоб зліпити у парламенті працездатний орган, щоб була робота”, – сказав він.

Спікер також наголосив, що вибори до ВР у 2011 році можуть бути лише при одній умові: якщо буде ухвалений закон про вибори до парламенту на мажоритарній основі.