Янукович не зміг переконати Фюле, що опозицію не залякують

Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ застерігає владу України від застосування кримінального законодавства в політичних цілях.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, передає кореспондент УНІАН.

За словами Ш.ФЮЛЕ, у XXI столітті демократична влада не може існувати без незалежної судової влади і незалежних ЗМІ.

«Я ще раз хочу сказати про необхідність забезпечення того, щоб кримінальне законодавство не використовувалося для політичних цілей і щоб принципи чесного справедливого і незалежного правового процесу повністю дотримувалися», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи поділяє він враження США і ФРН про те, що в Україні використовується «вибіркова юстиція», щоб залякати опозицію, Ш.ФЮЛЕ відповів: «Я поділяю таке враження».

Він повідомив, що порушував це питання під час зустрічі в Києві, зокрема, з Президентом України. «Я був дуже радий, що Президент уважно слухав те, що я говорив і зі свого боку я також уважно слухав те, що говорив Президент, коли він пояснював, що не йдеться про вибіркову юстицію в цьому випадку. Поки що ми говоримо про сприйняття того, що існує певна проблема», - сказав він.

За словами Ш.ФЮЛЕ, в інтересах України мати сильну і конструктивну опозицію. Також, вважає він, в інтересах України, щоб уряд створив відповідні умови для того, щоб у процесах, які він впроваджує, брала участь і опозиція. Особливо це стосується європейської інтеграції. «Це саме та сфера, де влада і опозиція можуть мати продуктивну співпрацю”, - переконаний єврокомісар.

У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО висловив сподівання на співпрацю з усіма опозиційними політичними силами у впровадженні в життя євроатлантичного курсу. «Ми виходимо з того, що європейська інтеграція – це та ідея, яка має об’єднувати все українське суспільство», - сказав він.

К.ГРИЩЕНКО також зазначив, що найкращий спосіб уникнути будь-яких проблем з правоохоронними органами – не порушувати закони, як тоді, коли ти знаходишся в уряді, так і поза урядом. «Я думаю, що це один з основних принципів, на яких базується відповідальна демократія», - додав він.