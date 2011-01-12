На екс-заступника міністра завели справу з «грифом обмеженого доступу»

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України розслідується кримінальна справа стосовно колишнього заступника міністра транспорту та зв’язку – голови Державної адміністрації морського та річкового транспорту ("Укрморрічфлот") Володимира РАБОТНЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді заявив перший заступник генерального прокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, В.РАБОТНЬОВ за співучасті інших осіб, всупереч вимогам закону про державну таємницю, розголосив відомості, які становлять державну таємницю. Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зауважив, що цей злочин підпадає під частину 1 статті 328 Кримінального кодексу України.

«Кримінальну справу порушено за матеріалами оперативно-розшукової справи, які надійшли із департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України. Справі надано гриф обмеженого доступу. Обвинуваченому обраний запобіжний захід – підписка про невиїзд. Досудове слідство триває», - сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.