Королевська пояснила, чому ростуть ціни на харчі

Зростання цін на продукти харчування в Україні пов`язаний з нездатністю уряду проводити ефективну політику товарних інтервенцій на внутрішньому ринку і стимулювати вітчизняного виробника, - вважає голова Комітету Верховної ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі комітету, на думку депутата, вплив світового зростання цін на продовольчі товари в Україну мінімальний, оскільки більшість продуктів харчування наша країна виробляє самостійно. Замість того, щоб регулювати ринок товарними інтервенціями і розвитком інфраструктури для зберігання перехідних запасів і оптової торгівлі, уряд намагається тиснути на ринок. «Схильність до ручного управління - це системна проблема чинного уряду, яка вже спостерігалася в 2003 та 2004 роках», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат звертає увагу, що з нового року різко зросли ціни саме на продукти харчування, що не залежать від імпорту. Так, на 30% зросли ціни на гречку, почалося зростання цін на соняшникову олію та м`ясо-молочну продукцію.

«На мій погляд, - каже Н.КОРОЛЕВСЬКА, - першочерговим завданням уряду є стимулювання вітчизняного виробника шляхом проведення великих держзакупівель за цінами, що дозволяють аграріям нарощувати обсяги виробництва. Це дозволить державі брати участь в товарних інтервенціях і стимулювати виробників. В іншому випадку в 2011 році продовольчі товари стануть причиною нового зростання цін і подальшого зубожіння населення».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадує, що продукти харчування залишаються найбільшою статтею витрат для більшості громадян країни. Тільки в 2010 році зростання цін на продукти харчування за даними офіційної статистики перевищив 10%. Насправді ж ціни на деякі продукти харчування зросли більш як удвічі.

«Переконана, що утримання зростання цін на продукти харчування в річному еквіваленті на рівні не більше 3-4% - стратегічне завдання уряду. Це гарантія благополуччя населення та запобігання зростанню бідності в країні. В іншому випадку Україну очікує зростання залежності від імпорту продуктів харчування і відповідне зростання цінових ризиків. Це означає, що наші громадяни стануть ще біднішими, а продукти харчування перемістяться з категорії товарів щоденного споживання в категорію «предмети розкоші», - стверджує політик.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні в грудні 2010 року, порівняно з листопадом 2010 року, склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 10,6% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року зросли на 10,9%), зокрема на продукти харчування – на 10,7% (до січня-грудня 2009 р. – на 10,7%), хліб і хлібопродукти – на 16,5% (12,3%), зокрема на хліб – на 11,3% (10,2%), макаронні вироби – на 11% (7,1%), кондитерські вироби з борошна – 12,6% (12,8%), м`ясо і м`ясопродукти – на 4,1% (2%), рибу і рибопродукти – на 4,2% (5,1%), молоко, сири і яйця – на 16% (21,9%) (зокрема на молоко – на 20%, сир твердий і сир – на 25,8%, на яйця – знизилися на 13,7%), на масло і жири – на 8,1% (9,6%), зокрема на масло вершкове – зросли на 23,7%, олію соняшникову – на 15,5%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 21,8%.

Ціни на фрукти в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 9,3% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року зросли на 5,1%). На овочі ціни збільшилися на 20,9% (до січня-грудня 2009 року збільшилися на 14,5%), зокрема на картоплю – на 46,4% (19%). Ціни на цукор зросли на 20,3% (57,5%), кондитерські вироби цукристі – на 16,9% (21,9%), безалкогольні напої – на 5,7% (9,1%).

Сьогодні на засіданні уряду прем`єр Микола АЗАРОВ заявив, що керівники ряду областей заслуховуватимуть на засіданні Кабінеті міністрів з приводу підвищення в грудні цін на продовольство. Він відзначив, що, зокрема, в Сумській, Івано-Франківській, Волинській, Вінницькій і Житомирській областях підвищення цін на деякі групи товарів в грудні 2010 р. істотно перевищило середні показники по країні.