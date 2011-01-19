Тимошенко сьогодні молитиметься за Януковича

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, вітаючи своїх прихильників зі святом Водохреща, закликала їх помолитися сьогодні не лише за свої родини та близьких, а й за опонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом Ю.ТИМОШЕНКО звернулася сьогодні перед черговим відвідуванням Генпрокуратури.

«Сьогодні ми святкуємо Хрещення Ісуса Христа, і я думаю, що в цей день ми розраховуємо на те, що ми можемо зняти свої гріхи через Водохреще, сьогодні ми можемо зняти всю важкість з душі, сповідуватися, в цей день не тільки тіло омивається водою, а мені хотілось би, щоб всі люди подумали про свою душу, про цінність нашого життя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» закликала також помолитися за Україну, в тому числі й за політичних опонентів. «Прощення – це невід’ємна частина свідомості і життя людини, яка є християнином. Мені дуже хочеться, щоб і політика стала чистішою, щоб вона стала моральнішою, щоб вона стала більш справедливою, більш відданою людям і Україні. І це те свято, в яке про це треба замислюватися», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що сьогодні теж буде молитися за опонентів. «Я не знаю, чесно кажучи, більш сильної дії, ніж молитва. І справжній християнин молиться за своїх ворогів і за своїх опонентів, пробачає їм виключно для того, щоб дати їм шанс стати на світлу сторону життя. І тому я як християнка буду молитися і не тільки сьогодні», - зазначила лідер партії «Батьківщина».