Янукович віддасть премію від Кирила дітям-сиротам
17:45, 20 січня 2011Політика
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Про рішення розповів Льовочкін
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ передасть премію Міжнародного фонду єдності православних народів на допомогу дітям-сиротам.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.
“Президент України відразу після присудження йому премії Міжнародним фондом єдності православних народів ухвалив рішення про направлення усіх коштів на допомогу дітям-сиротам», – сказав С.ЛЬОВОЧКІН.
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