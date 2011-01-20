Янукович віддасть премію від Кирила дітям-сиротам

17:45, 20 січня 2011
Політика
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Про рішення розповів Льовочкін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ передасть премію Міжнародного фонду єдності православних народів на допомогу дітям-сиротам.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

“Президент України відразу після присудження йому премії Міжнародним фондом єдності православних народів ухвалив рішення про направлення усіх коштів на допомогу дітям-сиротам», – сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

 

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