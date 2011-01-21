Нардеп озвучив дві версії вибухів: неакуратна влада або підлітки

Депутат НУНС Юрій Гримчак вважає, що вибухи у Макіївці сталися або через "неакуратні дії" влади, або з вини підлітків.

Про це він заявив у ефірі ТВі, коментуючи два вибухи, які сталися 20 січні у місті Макіївка Донецької області, повідомляє прес-служба телеканалу.

"У мене є дві теорії сьогодні: перша – це неакуратні дії влади, і друга – це підлітки", - сказав депутат.

"Кількість людей, які мають професійну підготовку у вибуховій справі, в Донецьку досить велика. Чому? Тому що там є "Взривбуд" – спеціальний підрозділ, який веде вибухові роботи. У кожній шахті є вибухівка, є люди, які ведуть промислові вибухові роботи у шахтах. Знайти вибухівку у Донецькій області не є великою проблемою. Тобто люди, які уміють це робити, є у достатньо великій кількості", - зазначив Гримчак.

"По-друге, чому я вважаю, що це підлітки: чотири мільйони 500-євровими купюрами. Це люди, які не бували у Європі, але спілкувалися із тими, хто бував у Європі – там навіть 100 євро буває проблема поміняти. Дорослі люди знають, що відбувається у Європі", - пояснив він.

Нардеп також звернув увагу на те, що споруда підприємства "Макієввугілля" та міського виконкому стоять на одній площі, і, хоч терористи у записці написали "дістала влада", вибух відбувся не під міськвиконкомом, а під будівлею вугільного підприємства.

Гримчак також не виключає можливості того, що вибухи організовані українськими спецслужбами.

"У нас уже почалися розмови на тему того, що у зв’язку із загрозою тероризму (пам’ятник Сталіну підривали, зараз у Макіївці вибухи) треба більш суворо, більш жорстко ставитися до терористів. А такі розмови ідуть тоді, коли треба згорнути свободу слова, демократичні інститути, і тому подібне. А це – непоганий привід для нашої влади все згадане зробити", - вважає депутат.

Українська правда