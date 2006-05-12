Серед альпіністів, що пропали безвісти, - комерційний директор ”Дзеркала тижня”

У пошуку чотирьох з 11 зниклих на Ельбрусі українських і російських альпіністів, який поновився сьогодні вранці, задіяно 68 рятувальників, сім одиниць техніки і два вертольоти.

Про це РІА «Новости» повідомили в прес-службі Південного регіонального центру МНС РФ.

Сьогодні планується спуск тіл сімох раніше знайдених альпіністів. Рятувальники обстежуватимуть перевал Ірік, перевал Чат, а також планується обстеження західного схилу гори Ельбрус.

Тіла сімох альпіністів було знайдено в четвер на висоті 5 тисяч 300 метрів у районі сідловини Ельбрусу. Там же було знайдено їхні намети і особисті речі. Особи загиблих поки не встановлені.

Газета "Сегодня" публікує прізвища українців, які пропали безвісти: Микола Хоруженко з сином Олександром, Максим Мельник і Вячеслав Зоря. Останній - комерційний директор "Дзеркала тижня" і двоюрідний брат Юлії Мостової, дружини міністра оборони.