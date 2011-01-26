Правозахисники вимагають звільнити голову Вищого спецсуду

Представники правничих та правозахисних організацій вимагають звільнити голову Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Леоніда ФЕСЕНКА з посад судді та члена Вищої ради юстиції у зв’язку з порушенням присяги, повідомляє сайт УНІАН-Права людини.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Марина ГОВОРУХІНА, відповідні заяви з підписами представників Української гельсінської спілки, Харківської правозахисної групи, Центру політико-правових реформ, Асоціації правників України, Міжнародного жіночого правозахисного Центру “Ла Страда - Україна” та інших організацій направлено Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ та до Вищої ради юстиції.

"Відповідно до Конституції професійні судді не можуть брати участь у будь-якій політичній діяльності. Показовим є той факт, що народний депутат Л.ФЕСЕНКО 7 жовтня проголосував за обрання себе суддею Вищого суду з цивільних і кримінальних справ. Після набуття статусу судді Л.ФЕСЕНКО не припинив здійснювати повноваження народного депутата і продовжив брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради та засіданнях парламентського комітету з питань правосуддя. У багатьох випадках голос Л.ФЕСЕНКА як народного депутата ставав вирішальним – 226-им, а присутність на засіданні комітету забезпечувала кворум. Такі дії ставлять під сумнів легітимність ухвалених рішень", - вважають автори звернення.

На думку правозахисників, ігнорування вимог про несумісність діяльності судді та активної політичної діяльності є "прикладом свідомого й умисного порушення закону та утверджує у свідомості громадян думку про залежність всієї системи судів, які розглядають цивільні та кримінальні справи, від Партії регіонів, яку представляє у Верховній Раді суддя – народний депутат Л.ФЕСЕНКО". "Також це завдає непоправної шкоди Вищій раді юстиції, як органу, який відповідає за ухвалення рішень щодо дотримання суддями вимог щодо несумісності, і членом якого є Л.ФЕСЕНКО", - йдеться у тексті звернення.

За даними газети "Вечерний Луганск", Л.ФЕСЕНКО, виступаючи на останній минулорічній сесії Луганської обласної ради, заявив депутатам: «Я хочу дати вам зобов’язання, поки я працюю головою Вищого суду України, ніхто з вас не матиме неприємностей".

"Узявши публічні зобов’язання впродовж перебування на посаді голови Вищого спеціалізованого суду оберігати депутатів обласної ради від «неприємностей», суддя Л.ФЕСЕНКО продемонстрував готовність використовувати посаду голови Вищого суду в інтересах посадовців, що нівелює авторитет судової влади, віру в її справедливість, неупередженість, чесність та непідкупність в очах будь-якої розсудливої, законослухняної та поінформованої людини. Такі зобов’язання не передбачені жодним законом і є несумісними з високим статусом судді", - вважають представники правничих та правозахисних організацій.