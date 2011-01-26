Яценюк вимагає заборонити закриття україномовних шкіл

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін», Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає заборонити реорганізацію і ліквідацію державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів з державною мовою навчання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, А.ЯЦЕНЮК вніс до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» (№8015), де пропонує доповнити частину шосту статті 11 Закону «Про загальну середню освіту» таким абзацем: «Реорганізація і ліквідація (закриття) державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів з державною мовою навчання (україномовних шкіл) забороняється».

А.ЯЦЕНЮК підкреслює, що за нинішньої влади, яка “контролює всіх чиновників, у тому числі у сфері освіти, ситуація з вивченням української мови у країні дедалі погіршується, у школах скорочується кількість українських класів, а деякі україномовні школи опинилися під загрозою закриття”.

Він зазначає, що прикладом чергового наступу на українську освіту є спроба закриття національної спеціалізованої україномовної школи №3 у Лисичанську Луганської області, яка в 1991 році стала єдиною українською школою в місті й отримала статус національної. У ній навчаються близько 200 учнів не лише з міста, а й з довколишніх селищ, серед яких - діти з проблемами зору і діагнозом ДЦП.

За його словами, ще один приклад - так звана «оптимізація» загальноосвітньої школи №111 у Петровському районі Донецька, внаслідок якої її планується закрити. У статусі української ця школа існує 15 років, у ній навчаються 239 дітей. Загалом у Донецьку працюють 154 школи і лише близько 30 з них - україномовні.

А.ЯЦЕНЮК наголошує, що «влада свідомо звужує доступ дітей до навчання українською мовою, знищуючи таким чином українське світосприйняття у регіоні й культивуючи неповагу до державної мови, а відповідно – до держави загалом».

Лідер «Фронту Змін» нагадує, що 10 мільйонів українців живуть у Росії, проте в цій країні, “очевидно, бракує державних культурних, освітніх та інформаційних закладів для задоволення соціально-культурних потреб української меншини”, зокрема, на всю Росію немає жодної україномовної школи, українська мова і деякі українознавчі предмети вивчаються у базовому шкільному плані у декількох школах Москви, Томська, Самари та Республіки Башкортостан. Він нагадує, що Конституція Російської Федерації гарантує кожному право на користування рідною мовою, на вільний вибір мови спілкування, виховання, вчення і творчості.

А.ЯЦЕНЮК вимагає від уряду України забезпечити відкриття шкіл з українською мовою навчання і закладів з вивченням української мови для задоволення освітніх потреб українців, які проживають у Росії.