Сержант Швець з Одеси став «героєм» наради у міністерстві

Керівництво МВС України призначило службову перевірку за фактом неповаги до української мови, продемонстрованої працівником ДАІ в Одесі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час робочої наради, яку проводив заступник міністра внутрішніх справ Віктор РАТУШНЯК, окремим питанням розглядався факт розповсюдження у ЗМІ відеоролика, де працівник Державтоінспекції Одеси відверто продемонстрував неповагу до української мови і до людей, які нею спілкуються.

Заступник міністра дав доручення начальнику Департаменту ДАІ МВС України Валерію ЛОЗОВОМУ упродовж доби провести службову перевірку і на ранок 27 січня доповісти керівництву МВС про заходи реагування.

Окрім цього, В.РАТУШНЯК наголосив на необхідності перевірити і діяльність керівництва відділу ДАІ, де працює вищевказаний інспектор, зокрема, чи проводяться там з підлеглими інструктажі перед тим, як вони заступають на службу.

«Хотів би наголосити, що кожен працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади, він виконує державні функції, саме тому зобов’язаний знати і поважати українську мову», - підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня в Одесі інспектор ДАІ при виконанні своїх службових обов’язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант ШВЕЦЬ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не понимаю телячью мову".