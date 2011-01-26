Все, що відбувається з цінами, - це, виявляється, не ріст, а його утримання

Голова КМДА Олександр ПОПОВ дав доручення профільним управлінням Київської міської державної адміністрації провести моніторинг та розробити комплексну програму, спрямовану на стабілізацію цін на продукти харчування у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він сказав: «Нам терміново необхідно вжити заходів для стабілізації цін на основні продукти харчування у Києві. Восени, завдяки проведенню ярмарок, нам вдалося утримати зростання цін, але треба підходити до вирішення цього питання комплексно. Для цього необхідно розробити програму заходів, які дозволять стабілізувати ціни на продукти харчування та встановити контроль над ними».