Об’єднання українців Росії посадило Лаврова в калюжу?

Співголова Об’єднання українців Росії (ОУР) та співголова Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА РФ) Валерій СЕМЕНЕНКО відкидає звинувачення у політичній діяльності.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

«Яка ж це політична діяльність? Ми робили свої заяви, передусім, щодо культурно-національних аспектів», - сказав В.СЕМЕНЕНКО.

Він пов’язує тиск на українські організації Росії з тим, що з 2005 року почалась інформаційна війна з Україною, а українські організації стали її заручниками.

В.СЕМЕНКО відзначив, що ОУР свого часу активно виступала проти втручання Росії у внутрішні справи України під час президентської кампанії. «Ми весь час про це говорили і навіть громадський комітет «За демократичні вибори» при ОУР було створено. Ми також влаштовували публічні акції і пікети проти втручання у внутрішні справи. Після цього на нас звернули увагу компетентні органи – про це я можу сказати чітко і твердо, я це знаю точно», - сказав він.

За його словами, пізніше ОУР кілька раз виступала з заявами, але вони не були політичними. Наприклад, до Росії приїжджав комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК і побачив реальне становище з українською освітою в Росії.

«Через деякий час речник МЗС Росії виступає з заявою про те, що з українською освітою в Росії все дуже добре, і навіть назвав міста й регіони, де є українські класи чи школи і навів їх номери. Коли я подивився цю заяву, то стало одночасно і сумно, і смішно – я ж ситуацію добре знаю», - зазначив В.СЕМЕНЕКО.

Він додав, що телефонував за всіма вказаними адресами, поговорив з місцевими українцями, провів інтерв’ювання освітян, і в результаті прес-служба ОУР виступила з заявою, у якій спростовувалися всі слова МЗС.

«Простими словами – вони збрехали, і ми посадили їх у калюжу. Кому це сподобається? Тим більше, що ми навели порівняльну таблицю – що є і як підтримується українське в Росії і російське – в Україні. В одній колонці – суцільні нулі, а в другій – значні цифри», - підкреслив він.

Окрім того, В.СЕМЕНЕНКО повідомив, що коли Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ зробив різку заяву щодо України і не відправив до Києва посла, ОУР заступився за імідж України й виступив з відповідною заявою.

За його словами, також на кожні вибори в Україні ОУР направляла своїх спостерігачів, які працювали під егідою Світового конгресу українців.

«І навіть під час виборів 2004 року ми виступали тільки за невтручання – не агітували за жодного з кандидатів, ні за Віктора ЯНУКОВИЧА, ні за Віктора ЮЩЕНКА. На відміну від окремих земляцтв у Москві. Ми стояли на тому, що український народ має зробити свій вибір, а ми в Росії повинні його шанувати”, - сказав В.СЕМЕНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2011 року Верховний суд РФ розгляне касаційну скаргу щодо ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії.

Рішення ліквідувати Федеральну національно-культурну автономію українців Росії Верховний суд РФ ухвалив 24 листопада 2010 року. Цим рішенням Верховного суду Росії був задоволений позов Міністерства юстиції РФ, яке добивалося розпуску цієї організації у зв`язку з «виявленням порушень в господарській діяльності».

Також Міністерство юстиції Російської Федерації направило позовну заяву до Верховного Суду РФ про ліквідацію Об`єднання українців Росії.

25 січня статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН заявив, що можлива ліквідація Верховним судом Росії Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА РФ) і Об`єднання українців Росії (ОУР) не повинна тлумачитися як офіційна оцінка двосторонніх відносин.

«У будь-якому разі, це жодним чином не повинно тлумачитися як офіційна оцінка чогось в наших двосторонніх відносинах. Це оцінка конкретної людини або конкретної групи людей щодо роботи в абсолютно зрозумілий період, коли в Україні була інша влада, і цілі цих організацій, мабуть, були іншими», - сказав Г.КАРАСІН.

13 січня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ повідомив, що Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР) була закрита за ведення політичної діяльності.