Адвокат Тимошенко приніс до ГПУ переклад запрошення до Брюсселя

Адвокат лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ передав слідчим Генеральної прокуратури повторне клопотання про надання Ю.ТИМОШЕНКО дозволу на здійснення візиту до Брюсселя (Бельгія) на запрошення європейських політиків.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Прихід у прокуратуру пов`язаний з оскарженням відмови старшого слідчого Генеральної прокуратури з особливо важливих справ про відмову задоволення клопотання ТИМОШЕНКО і її захисника про право на виїзд з 31 січня до 4 лютого до Брюсселя (Бельгія) за запрошенням Європейської народної партії і Об`єднання студентства", - сказав Б.ФЕРЕНЦ.

Адвокат нагадав, що попередня відмова слідчих була пов’язана з неналежним, на їхню думку, оформленням документів для задоволення клопотання для виїзду за межі України. "Відповідь, ми вважаємо, з формальних підстав нам дано негативну слідчим. Він вважає, що не здійснено переклад і неналежно оформлені документи, хоча загальновідомим є факт самого запрошення, і мова йде, що текст виконано англійською мовою, але, наскільки нам відомо, в структурі апарату Генеральної прокуратури є достатньо спеціалістів з англійської мови", - сказав Б.ФЕРЕНЦ. При цьому він додав, що "сьогодні на ім`я генерального прокурора подана заява про те, щоб він в порядку прокурорського нагляду зобов’язав слідчого повернутися до перегляду цього клопотання і, крім цього, нами додано і в перекладі, і нотаріально завірені документи, які засвідчують сам факт запрошення ТИМОШЕНКО до Брюсселя".

Б.ФЕРЕНЦ зауважив, що, згідно із законом, клопотання має бути розглянуто протягом трьох днів, але він не виключає, що розгляд буде здійснено і в більш стислі терміни. "Я думаю, що завтра-післязавтра питання буде вирішено. Завтра о 14-й годині – слідча дія", - повідомив адвокат.

За його словами, слідчий є самостійною фігурою і тому самостійно ухвалюватиме позитивне чи негативне рішення. “Це право, а не обов’язок слідчого, але і ТИМОШЕНКО, і я – ми не бачимо підстав для того, щоб відмовити", - сказав адвокат.