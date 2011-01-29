Тимошенко подарувала Януковичу книжку про диктатора

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО передала Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ через заступника голови його адміністрації Ганну ГЕРМАН книгу Маріо Варгаса ЛЬОСА "Нечестивець, або Свято Козла".

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО передала Г.ГЕРМАН книгу, завершуючи свою участь у програмі "Шустер live".

"Я хочу подарувати книгу для вашого шефа про те, як завершують свій шлях диктатори", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Маріо Варгас ЛЬОСА - всесвітньо відомий перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 року.

У своєму романі "Нечестивець, або Свято Козла" (La Fiesta del Chivo, 2000) М.ЛЬОСА звертається до традиційної для латиноамериканської літературі темі сили і безсилля влади. Об’єктом дослідження став одіозний диктатор - Рафаель Леонідас Трухільо, який "залізною рукою" правив у Домініканській Республіці з 1930 по 1961 рік і був убитий своїми ж прибічниками.