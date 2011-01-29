Герман: для нас ворог, Юліє Володимирівно, не опозиція і не ви

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що бюрократична система є спільним ворогом для опозиції і влади.

Таку думку Г.ГЕРМАН висловила в програмі "Шустер live" на Першому національному телеканалі під час дискусії з екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

"Треба шукати ворогів не в опозиції. У нас є спільний ворог – страшна бюрократична корумпована система, яку за 20 років ми зламати не змогли. Не змогли ви, Юліє Володимирівно, не змогли ваші попередники, і нам тяжко. Ми пробуємо, але нам тяжко. І ви нам повинні помогти. Ми повинні з вами говорити одним голосом, особливо назовні", - сказала Г.ГЕРМАН.

Заступник голови Адміністрації нагадала, як Ю.ТИМОШЕНКО "хіхікала", коли прем’єр Росії Володимир ПУТІН ображав Президента України Віктора ЮЩЕНКА. "Я не голосувала за ЮЩЕНКА, ви за нього голосували. Але Президент – це символ нашої держави і, коли його ображає зверхник іншої держави, а стоїть поряд прем’єр-міністр України і хихикає… Ви дали поганий приклад того, що назовні українська влада не говорить однією мовою. Ви їдете за кордон зараз і закликаєте, щоб на Україну дивилися, як на Білорусь. Що ви хочете цим зробити? Ви цим не поможете Україні. Так ви відштовхнете Україну від Заходу, а ми повинні її наблизити. Ми повинні зробити все, щоб нас не штовхали в іншій бік, бо ми вибрали стратегічний напрям нашої політики – інтеграція в Європейський союз", - наголосила вона.

Г.ГЕРМАН закликала опонентів до ведення дискусії в доброзичливому тоні. "Я готова помогти вам на своєму скромному місці. Я знаю, що вам не рівня. Ви були прем’єр-міністром, а я – скромна державна чиновниця, але те, що я можу зробити для своїх людей і для вас у тому числі, бо ви – громадянка України, ви – не ворог мені, і ви – не ворог влади. Для нас є спільний ворог – високі ціни, безробіття, важка криза… І ми тут маємо шукати шляхи разом для того, щоб це вирішити", - сказала заступник глави Адміністрації Президента.

"Я не хотіла би, щоб ми були ворогами. Для нас ворог, Юліє Володимирівно, не опозиція і не ви. Я переконана, що суд, якщо він є, і він – справедливий, якщо не знайдуться докази вашої вини – він виправдає вас", - заявила Г.ГЕРМАН.