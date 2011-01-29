У Києві буде заборонено виходити в трусах на балкон

Київська міська державна адміністрація ініціює зміни до законодавства щодо обов’язкового приведення мешканцями в порядок балконів житлових будинків та демонтажу кондиціонерів на головних фасадах.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення звернутися до Кабміну з приводу вказаної проблеми було прийнято сьогодні учасниками робочої наради в КМДА на тему підготовки столиці до проведення Чемпіонату з футболу Європи у 2012 році, на якій зокрема обговорювались перспективи реконструкції фасадів будинків, які входять до 1,5-кілометрової зони навколо НСК «Олімпійський» та благоустрій цієї території.

На нараді розглядалися вже напрацьовані паспорти будинків і водночас постало питання як домогтися того, щоб реальні будинки після ремонту фасадів відповідали цим паспортам, оскільки часто зустрічається, що господарі квартир збирають на своїх балконах старі речі, які псують зовнішній вигляд будинку, зокрема причеплені старі лижі, велосипеди, санчата і т. п., а також вигляд псують зовсім по-різному встановлені кондиціонери. На це була озвучена ініціатива звернутися до Кабінету міністрів, який би законодавчо дозволив примушувати таких власників навести порядок на своїх балконах.

Зокрема, головний архітектор столиці Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК в інтерв’ю журналістам зазначив, що на сьогодні мерія має підстави та право звертатися до киян, які допустили захаращення своїх балконів, оскільки є відповідні правила благоустрою.

Він прокоментував: «Зараз нам потрібно буде витратити колосальні кошти на підсвітку, в тому числі житлових будинків, на благоустрій, озеленення, лавки і т. д. А вийде при цьому всьому, якийсь дядя Вася у трусах на балкон, де висять тазики, санчата, лижі, стоять сухі квіти, і буде на всю цю красу дивитись… А ми його при цьому ще й підсвічувати будемо…».

Як зазначив С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, мерія сподівається, що більшість людей, розуміючи європейський рівень Чемпіонату, зрозуміє звернення до них з приводу наведення порядку. Водночас, за його словами, буде і частина тих, хто не схоче цим займатися.

«Якщо люди не підуть назустріч, то в цьому випадку була нами прийнята така думка і вона повинна буде матеріалізуватися, напевно для цього доведеться задіяти рівень Кабінету міністрів, щоб був створений спеціальний указ або рішення, або розпорядження, що починаючи з такої дати і по таку дату необхідно привести в порядок…», - сказав головний архітектор.

Під час робочої наради стало відомо, що на всі заходи з благоустрою прибудинкових територій 1,5-кілометрової зони та ремонт фасадів будинків цієї території цього року передбачається витратити близько 140 млн. грн.

«Організаційно ми готові до цієї роботи. Частину коштів значну ми виділили – 70 млн. грн. Але протягом наступних місяців ми внесемо зміни до бюджету, щоб посилити фінансування цієї програми. І я думаю приблизно на таку ж суму», - сказав в коментарі журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ. Таким чином, за його словами, вже буде повністю спланований і попередньо профінансований обсяг робіт, які потрібно виконати в цьому році в цьому напрямку.