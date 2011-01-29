Тарасюк: ніяких переговорів, це блеф

Лідер Народного руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК спростовує заяву голови Української народної партії Юрія КОСТЕНКА щодо проведення переговорів про об’єднання в єдину політичну партію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі НРУ, про це він заявив на засіданні Науково-практичної ради Всеукраїнського об’єднання ветеранів.

«Я як голова НРУ, якого лідер УНП КОСТЕНКО назвав серед тих, з якими ведуться переговори, стверджую, що ніяких переговорів немає. Все це блеф», - сказав Б.ТАРАСЮК.

За словами парламентарія, деякі демократичні сили намагаються видати бажане за дійсне. Зокрема, відзначив політик, аналогічна ситуація відбувається щодо задекларованих переговорів про об’єднання “Фронту Змін”, “Громадянської позиції”, Європейської партії України та УРП «Собор». Б.ТАРАСЮК також додав, що керівник однієї із заявлених партій при особистій розмові заперечив факт проведення таких переговорів.

«Загалом висуваються абсурдні умови. Якщо, скажімо, Юлії ТИМОШЕНКО не буде, то вони готові до об’єднання. Вибачте, але ніхто з них на останніх загальнонаціональних виборах не отримав 11,5 млн. голосів українських виборців. Інші говорять, що лише за ідеологічними засадами потрібно об’єднуватись. Я є головою партії, що об’єктивно визнається як ідеологічна сила. Але я скажу, що сьогодні треба об’єднуватись не навколо ідеології, а навколо головної цінності – України. При владі антиукраїнські, антидержавницькі сили. З ними можна боротися лише об’єднавши всіх, хто вважає себе демократами», – наголосив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, лідер УНП Юрій КОСТЕНКО 17 січня заявив, що Українська народна партія розпочала переговори про об’єднання із «Нашою Україною», «За Україну!», Народним рухом України та іншими правими партіями.

«УНП, як одна з найбільших правоцентристських партій, у відповідності з політичним рішенням з`їзду про об`єднання правих партій, розпочала переговори із найбільш близькими за ідеологічними позиціями – «Нашою Україною», «За Україну!», Народним рухом України та іншими», - сказав Ю.КОСТЕНКО.