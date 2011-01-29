Герман розказала про «найслабше місце» політиків

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає неприпустимим зведення політичних рахунків через переслідування дітей політиків.

Таку думку Г.ГЕРМАН висловила напередодні в програмі "Шустер live" на Першому Національному телеканалі.

"Наші діти – наше найслабше місце. І це те, за що нас можуть шантажувати, обливати брудом, вигадувати різні історії… Політики не мають захисту від бруду. Тому я проти, щоб чіпали дітей. Я проти того, щоб чіпали сина ЛУЦЕНКА. Багато дурнів є і в опозиції, і у владі. Але є і багато мудрих людей", - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, слідчий Генпрокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО написав заяву на старшого сина Юрія ЛУЦЕНКА Олександра з вимогою порушити кримінальну справу у зв`язку з погрозами на адресу слідчого.

За даними деяких ЗМІ, слідчий С.ВОЙЧЕНКО звернувся з відповідною заявою за фактом погрози розправою, яку нібито висловив О.ЛУЦЕНКО після засідання Апеляційного суду Києва, на якому було ухвалено рішення про взяття екс-міністра під варту.

Крім того, у партії «Народна самооборона» заявили, що Генеральна прокуратура України шантажує екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА відкриттям справи проти його сина.

28 січня брат екс-глави МВС Ю.ЛУЦЕНКА Сергій дав пояснення у Генеральній прокуратурі з приводу скарги слідчого ГПУ Сергія ВОЙЧЕНКА щодо погроз на його адресу з боку родини ЛУЦЕНКА під час судового засідання в Апеляційному суді Києва 5 січня.

"Я ходив у Генеральну прокуратуру для надання пояснень з розгляду скарги Сергія ВОЙЧЕНКА, який є керівником слідчої групи ГПУ, що розглядає кримінальну справу проти мого брата. Скарга була на те, що нібито мій племінник і я погрожували у суді йому і його сім’ї. Я заявив наглядовому прокурору… що це абсолютні інсинуації", - сказав С.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що взагалі не знає родини слідчого, а самого слідчого вперше побачив у залі судового засідання.